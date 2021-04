Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist noch nicht wieder kaufreif, arbeitet sich seit 06.04. weiter an seinem Überhitzungsstatus ab, der glasklar zu erkennen ist, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Zwar könne der DAX in seltenen Fällen direkt weiter steigen, in den meisten Fällen benötige der DAX aber weiterhin eine Anstiegspause und Kursrückzüge zu mindestens 15.150, 15.110, gern aber auch bis 14.825 oder 14.422/14.409. Erste Widerstände des Tages seien der "PP" bei 15.217 und der "Kijun/h1" bei 15.237 (Zahlen = DAX-Werte, vom FDAX her auf DAX-Werte verrechnet, das sei sinnvoll und logisch). Auch 15.250 stelle noch einen Widerstand dar als 61,8% Retracement der gestrigen Abwärtsstrecke. Unter DAX 15.237 gehe es mit dem DAX heute primär abwärts bis 15.150 oder 15.110. (15.04.2021/ac/a/m)

