Paris (www.aktiencheck.de) - Der FDAX war am 161% Ziel für die "Welle 3" bei 14.785 angekommen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Danach sei ein Pullback von 14.785 bis zu 14.406 typisch, als Rücklauf zum letzten "mini Flaggentief"! So solle es sein, der FDAX sei auf dem Weg, eine Kursrückbildung von DAX 14.804 bis DAX 14.516 habe schon stattgefunden. Heute sind wir nicht viel weiter als gestern, alles zieht sich, so die BNP Paribas.



Für den heutigen Donnerstag stelle sich die Frage, ob der DAX nochmals ein Anstieg bis 14.615 bzw. 14.662 (Gap) oder maximal 14.705/14.725 zustande bringe, bevor der DAX bei 14.409/14.198 vorbeikomme, oder ob der DAX direkt weiter falle bis 14.540/14.515 (Wochentiefs), 14.461 (XETRA DAX Gap) und 14.409 (Idealziel der laufenden Konsolidierung), bzw. zur Unterschussgrauzone bis 14.198?! Darüber hinaus gelte: In der aktuellen Konsolidierungsphase könne der DAX unendlich viele Wege der Konsolidierungsbildung gehen. Zwischen 14.804 und 14.198. (25.03.2021/ac/a/m)



