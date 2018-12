Ausblick: Weitere Abgaben könnten beim DAX jetzt zum nächsten übergeordneten Verkaufssignal führen. Die Übermacht der Bären könne nur durch den nahen Unterstützungsbereich eingebremst werden.



Die Short-Szenarien: Sollte der DAX in den kommenden Tagen dynamisch und nachhaltig unter die 10.550 Punkte-Marke einbrechen, hätten die Bullen die Chance auf einen Doppelboden in diesem Bereich vergeben. Die Folge wäre eine weitere Verkaufswelle, die zunächst bis 10.475 Punkte führen könne. Darunter würde der Zielbereich bei 10.300 Punkten angelaufen.



Die Long-Szenarien: Verbleibe der Index dagegen weiter oberhalb von 10.550 Punkten, könnte eine leichte Erholung bis 10.700 Punkte führen. Dort könnten die Bären erneut zuschlagen. Ein Anstieg über die Hürde hätte dagegen Zugewinne bis 10.762 und 10.850 Punkte zur Folge. Ein vorläufiges Ende des Abwärtstrends wäre jedoch erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über 10.850 Punkte zu erwarten. In diesem Fall dürfte der Index zügig bis 11.009 und 11.051 Punkte ansteigen. Darüber wäre der Weg für eine Kaufwelle bis 11.300 Punkte und schließlich 11.566 Punkte frei. (21.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit Jahresbeginn befindet sich der DAX in einem mittelfristigen Abwärtstrend, der sich zuletzt Anfang Dezember mit dem Bruch einer übergeordneten Aufwärtstrendlinie und dem Unterschreiten der Unterstützung bei 11.300 Punkten zusätzlich verschärfte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In einer geradlinigen Abwärtsbewegung sei der Index an die Ziel- und Unterstützungszone bei 10.550 Punkten zurückgefallen, ehe es dort zu einer deutlichen Erholung gekommen sei. Diese sei jedoch noch vor dem Erreichen des Widerstands bei 11.009 Punkten gescheitert und der DAX habe seinen Abverkauf mit dem Unterschreiten der Haltemarke bei 10.850 Punkten in dieser Woche fortgesetzt. Im gestrigen Handel sei der Wert erneut an den Bereich des frischen Jahrestiefs zurückgefallen.