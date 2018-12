Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte auch am letzten Handelstag vor Weihnachten die wichtige Marke 10.570 per Tagesschluss behaupten (Tagesschluss 10.634), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer DAX handle vorbörslich bei 10.650 und somit stabil über der Schlüsselstelle 10.570. Der DAX FUTURE habe heute Nacht eine inverse Nackenlinie bei 10.688 definiert. Ausgehend von der Nackenlinie bei 10.688 falle der FDAX nun in der Regel bis 10.594/10.580. Dies würde für den DAX bedeuten, dass er sich zunächst zwischen 10.685 und 10.570 aufhalte. Ab 10.570 gebe es heute DAX Anstiegschancen. Unterhalb von 10.510 reaktiviere der DAX hingegen das untere Ziel 10.336. (27.12.2018/ac/a/m)