Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat gestern mit einer großen Abwärtslücke die Unterstützung 12.100 unterboten und näherte sich der wichtigen mittelfristigen Horizontalen bei 11.885/11.865 an, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Extrem wichtig sei 11.885/11.865! Das sei die Schaltstelle zur roten Börsenampel!



Der DAX dürfte heute erst einmal zwischen 11.885 und 12.100 handeln. Erste Widerstände des Tages seien bereits 12.000 und 12.040. Oberhalb von 12.040 wäre 12.100/12.110 das Ziel. Höhere Kurse als 12.110 zu erzielen werde vorerst schwer. Unter 11.865 würden hingegen wahrscheinlich kurzfristig alle "Dämme" brechen und es könne zum größeren "sell off" aufgrund erzwungener Stoploss-Verkäufe größerer Adressen bis zum DAX-Wochenchart EMA200 bei 11.400 kommen. Von 11.400 wären rebounds, also Zwischenanstiege bis 11.850 zu erwarten. Der aktuelle kurzfristige Abwärtszyklus könne nur über 12.350 beendet werden. (09.10.2018/ac/a/m)