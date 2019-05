Ausblick: Heute sei der letzte Handelstag im Mai. Die Monatskerze im DAX sei klar bearish zu deuten und kaum mehr zu verbessern. Dennoch seien kurzfristige Erholungsversuche nicht auszuschließen.



Die Long-Szenarien: Für die Käufer gehe es nun allen voran darum, zügig den Widerstand bei 11.926 Punkten hinter sich zu lassen. In diesem Fall könnte der DAX zumindest den EMA50 noch einmal von unten antesten, was Stände um 11.950 Punkte mit sich bringen würde. Das am Donnerstag gerissene Gap zur Unterseite hin wäre wiederum erst bei 11.992 Punkten geschlossen und stelle somit einen dritten Widerstand dar. Kurse über 12.000 Punkte seien kurzfristig eher unwahrscheinlich. Die Abwärtssystematik im Tageschart wäre zudem erst über 12.124 Punkte unterbrochen.



Die Short-Szenarien: Scheitere der DAX auch am Freitag am Widerstand bei 11.926 Punkten, könnte der Verkaufsdruck direkt wieder zunehmen. Ein weiteres Unterschreiten der wichtigen mittelfristigen Unterstützung bei 11.850 Punkten dürfte schwere Folgen haben. Das Schließen der Kurslücke bei 11.777 Punkten müsste in diesem Fall als Mindestziel angesehen werden. Gelinge auch auf diesem Niveau keine Stabilisierung, warte bei 11.690 Punkten eine weitere Horizontale im Chart. Kurse zwischen 11.600 und 11.700 Punkten zum Monatsschluss würden die bearishe Ausgangslage in den großen Zeitebenen noch einmal untermauern. (31.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Feiertag in Deutschland versuchten die Käufer noch einmal Akzente im Deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) zu setzen, blieben aber weitestgehend erfolglos, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwar sei unterm Strich ein Tagesplus verblieben. Der zuletzt erwähnte EMA50 im Tageschart bei 11.950 Punkten sei aber nicht einmal ansatzweise erreicht worden. Bereits an der jüngsten Abrisskante bei 11.926 Punkten sei der Index stecken geblieben. Weitere Korrekturtiefs hätten die Bullen aber erfolgreich verhindern können.