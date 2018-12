Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die Montagsexplosion war nur "heiße Luft" beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach der hemmungslosen Vollrauschparty (+300 Punkte am Montag) sei Dienstag die Ernüchterung gefolgt. Doch damit nicht genug, heute komme es zum "BULLEN KO". Keine der Unterstützungen, weder 11.400 noch 11.350 habe gehalten. Zu sehen sei eine Kapitulation der DAX Bullen, denn das DAX Vorwochentief bei 11.209 sei nachbörslich deutlich unterschritten worden.



Auch der echte XETRA DAX kratze das Tief heute um 9 Uhr höchstwahrscheinlich an (XDAX Vorbörse 11.209). Unter 11.209 sei jeder Ansatz eines konsistenten Anstiegs Richtung 11.700/11.850 komplett kaputt. Dabei reiche es vollkommen aus, wenn 11.209 für 1 Sekunde unterschritten würden. Heute würden ausgehend von ca. 11.200 allenfalls bärische Rebounds bis 11.335/11.350 (IKH+Gap) in Frage kommen, spätestens dann dürfte der DAX wieder fallen. Unterseitig stünden Ziele bei 11.050, 11.000, 10.970 und 10.570 bereit. (05.12.2018/ac/a/m)