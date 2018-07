Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein nicht für möglich gehaltener Ausbruch nach oben, ließ den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag über die Widerstandszone von 12.594/12.620 Zählern klettern, so die Analysten der Helaba.



Gestern seien die Kursgewinne nochmals ausgeweitet worden. Für Rätselraten würden indes die möglichen Gründe für die vollzogene Impulsbewegung sorgen. Anfangs schien es, als wären diese von den Aussagen des US-Notenbankchefs Powell im Rahmen seiner halbjährlichen Anhörung ausgelöst worden, so die Analysten der Helaba. Auf den zweiten Blick hätten sich Zweifel an dieser Theorie breit gemacht. Einerseits sei zwischen dem Statement und dem Ausbruch rund eine halbe Stunde vergangen. Andererseits habe sich der Eindruck aufgedrängt, als wäre der Redetext nur hierzulande auf die Goldwaage gelegt worden. Andere Märkte hätten kaum reagiert.



Den zweiten Tag in Folge habe der DAX oberhalb des 200-Tage-EMA (12.595) geschlossen. Zudem sei die für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tagelinie überwunden worden, während ein erster Versuch, die 200-Tagelinie (12.777) zu durchbrechen gescheitert sei. Zuletzt hätten die Analysten an dieser Stelle das insgesamt fehlende Momentum bemängelt. Daran habe sich, auch nach den Kurssteigerungen der letzten Tage, nichts geändert. Insgesamt habe sich das technische Bild des DAX aufgehellt, dennoch würden angesichts der nicht idealtypischen Begleitumstände noch immer Zweifel an der Nachhaltigkeit der Aufwärtsbewegung bleiben. Neben der 200-Tagelinie sehe sich der DAX mit weiteren Widerständen konfrontiert. Bei 12.763 Zählern sei das 61,8%-Fibonacci-Retracement zu finden, auf 12.799 entfalle ein Value-Bereich während die Begrenzung der Ichimoku-Wolke bei 12.811 Punkten verlaufe. (19.07.2018/ac/a/m)