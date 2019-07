Ausblick: Oberhalb von 12.300 Punkten hätten die Bullen weiterhin die Chance, das "Island-Gap" bei 12.543 Punkten zu schließen. Ein Rückfall auf ein neues Wochentief würde daher den Bären in die Karten spielen.



Die Long-Szenarien: Einen temporären Rückfall unter die 12.300 Punkte-Marke könnten die Bullen noch ausgleichen. Doch sollte ein Tagesschlusskurs unter diesem Kursniveau erfolgen, dürfte zumindest ein Test der 12.200 Punkte-Marke bevorstehen. Falle der Index dagegen nicht mehr nachhaltig unter die 12.400 Punkte-Marke zurück, wäre sogar ein Anstieg in den nächsten Wochen bis 13.000 Punkte denkbar.



Die Short-Szenarien: Sollte der DAX in den kommenden Tagen die 12.200 Punkte-Marke unterschreiten, dürfte ein frisches Verkaufssignal entstehen. In diesem Fall wäre sogar anschließend die runde 12.000 Punkte-Marke gefährdet. Ein Rückfall unter dieses runde Level würde einen Test der 11.850 Punkte-Marke einleiten. (17.07.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) konnte gestern seine positive Tendenz weiter bestätigen, allerdings fielen die Kursgewinne moderat aus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Gap bei 12.543 Punkten habe noch nicht geschlossen werden können. Die Käufer seien allerdings nun rund 40 Punkte näher an dieser Kurslücke herangerückt. Das gestrige Tageshoch habe bei 12.465 Punkten gelegen. Der Schlusskurs habe 12.430 Punkte gelautet. Der Index sei also an der Gap-Unterkante wieder gen Süden gedreht. Die charttechnische Lage sei nun etwas kompliziert. Allerdings hätten die Bullen weiterhin die besseren Karten, doch sie dürften sich in den kommenden Tagen nicht die Butter vom Brot nehmen.