Ausblick: Der DAX könnte seine Erholung in den kommenden Tagen ausweiten. Hierzu müssten allerdings einige starken Kurshürden übersprungen werden.



Die Long-Szenarien: Zunächst könnte es jetzt oberhalb von 10.850 Punkten zu einer kurzfristigen Seitwärtsbewegung kommen. Steige der DAX anschließend an die 10.988 Punkte-Marke an, dürfte dort eine kleine Richtungsentscheidung fallen. Denn der Bruch des Widerstands würde wahrscheinlich zu einem direkten Anstieg über die wichtigen Barrieren bei 11.009 und 11.051 Punkten führen. Ein erstes Ziel läge dann bei 11.150 Punkten. Darüber könnte sich der Index sogar bis 11.270 Punkte nach oben schrauben.



Die Short-Szenarien: Abgaben unter die 10.762 Punkte-Marke dürften dagegen zu einer Ausweitung der kleinen Korrektur und einem erneuten Test der Unterstützung bei 10.550 Punkten führen. Dort hätten die Bullen die Chance, den Aufwärtstrend der letzten Tage in Richtung 10.988 Punkte fortzusetzen. Darunter könnte dagegen nur noch die 10.400 Punkte-Marke einen weiteren Einbruch bis 10.279 Punkte aufhalten. (11.01.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit dem Abverkauf an die 10.279 Punkte-Marke und dem anschließenden Wiederanstieg an die vorherige Unterstützungsmarke bei 10.550 Punkten, konnte sich der DAX nicht nur auf niedrigem Niveau stabilisieren, sondern sogar eine dynamische Erholung starten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese habe den Index in der letzten Woche bereits an den Widerstand bei 10.762 Punkten geführt, der in dieser Woche direkt überschritten worden sei. In der Spitze habe der Index am vergangenen Mittwoch fast schon das Zwischenhoch aus dem Dezember bei 10.988 Punkten erreicht, ehe ein kleines Doppelhoch eine Korrektur eingeleitet habe. Diese habe den Index im gestrigen Handel an die 10.762 Punkte-Marke gedrückt, die jedoch von den Käufern verteidigt worden sei.