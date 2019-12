Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sollte sich am Freitag zwischen 13.000 und 13.165 aufhalten. Das traf zu, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe in Tief bei 13.055 markiert und sei dann bis 13.165 gestiegen.



Der DAX sei seit dem Abschluss der Korrektur (ca. 2 x 335 Punkte) wahrscheinlich auf dem Weg nach oben zu neuen Jahreshochs. Die Basis für den 2. Anstiegsabschnitt sei Freitagnachmittag bei 13.055 gelegt worden. Solange der DAX nun nicht mehr unter 13.055/13.045 falle, zeige der Trendpfeil nach oben Richtung des 100% Projektionsziels 13.318 oder sogar zu Ziele bei 13.375 und 13.479. Kleinere Pullbacks bis 13.146/13.139/13.133 oder 13.122 seien erlaubt. Alternativ: Unter 13.055/13.045 falle der DAX in eine größere Schwächephase zurück, die dann bis zu 12.660 reichen könnte. (09.12.2019/ac/a/m)



