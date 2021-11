Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die letzten sieben Handelstage waren ausdruckslos. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stagnierte nach 1.200 Punkte Rally verdientermaßen in der Nähe des Augusthochs 16.030, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Ein weitergehender DAX-Jahresendanstieg nach bereits +1.300 absolvierten Jahresendrally-Punkten sei bisher nicht in Gefahr! Insbesondere ein extrem tief stehender VDAX (15,49%) zeige keine unmittelbaren Gefahren an. Oberhalb von 16.030 habe sich das rechnerische DAX-Kursziel bei 16.828 (161% Extension der Sommerkorrektur) freigeschaltet. Kleinere Pullbackphasen zum alten Augusttrend bei 15.900 oder bis 15.805 (horizontal), 15.690 (Gap) oder 15.425 (Wolkenkante) würden an dem genannten DAX-Ziel nichts ändern und müssten einkalkuliert werden. (15.11.2021/ac/a/m)



