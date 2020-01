Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel gestern nicht viel tiefer als es die Theorie für diese Phase vorsah, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das 161% Ziel der 2. Abwärtsstrecke bei 13.186 sei erreicht worden, um dann sofort Lunten bei einem bullisch divergierenden Indikator zu zeigen. Weitere Tiefs seien bei 13.170 an der grünen Tageswolke abgefangen worden. Es habe in der Folge sogar die Vollendung eines Doppelbodens bei 13.299+x gegeben.



Solange der DAX über 13.299/13.294 und 13.279/13.265 bzw. zumindest über 13.170 handle, könne es heute zeitweise bald weitere Zugewinne geben. Das stufen wir in den Rahmen eines Rebounds ein, so die BNP Paribas. Neue Hochs über 13.640 seien also vorerst nicht anzunehmen. Widerstände würden sich dem DAX "intraday" bei 13.375, 13.404 sowie 13.510 in den Weg stellen. Der "Tages-IKH" federe möglicherweise frühe Rücksetzer bei 13.294 ab. Die "grüne Tageswolke" stehe auch heute noch stützend bei 13.170 bereit. (29.01.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >