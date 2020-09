Ausblick: Im DAX komme kaum noch nachhaltige Dynamik auf. Der Index sei zunächst lange vom starken Euro im ausgebremst worden. Und jetzt komme auch noch die Schwäche im S&P 500 hinzu, der am Vortag erneut unter die Räder gekommen sei.



Die Short-Szenarien: Der DAX bewege sich weiterhin seitwärts und laufe im Rücklauf erneut den 50er EMA an. Den Bären gelinge hier schließlich in der Folge schwacher US-Märkte und einem weiter ansteigenden Euro der Durchbruch nach unten. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 200er EMA zu rechnen. Falle auch diese wichtige Verteidigungslinie der Bären, dürfte der DAX langfristig weiter nachgeben und die zahlreichen noch offenen Gaps auf der Unterseite ansteuern.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich weiter über dem 50er EMA halten und einen neuen Kursanstieg über 13.300 Punkte hinlegen. Die erste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei 13.460 Punkten, gefolgt vom noch offenen Gap bei 13.500 Punkten. Über 13.500 Punkte dürften die Bullen dann Kurs auf das Allzeithoch bei 13.795 Punkten nehmen. (11.09.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) bewegt sich seit Anfang Juni unverändert in einer Seitwärtsphase und auch kurzfristig findet der DAX keine klare Richtung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Kursanstiege seien in den vergangenen Handelstagen ebenso schnell wieder abverkauft worden, wie Kurseinbrüche schnell wieder hochgekauft worden seien. Auf der Unterseite stehe weiterhin der 50er EMA als Signalmarke im Fokus. Solange sich der DAX über dem 50er EMA halten könne, sei im weiteren Kursverlauf mit einer Seitwärtsphase und temporären Kursanstiegen zu rechnen. In den vergangenen Monaten habe der 50er EMA immer wieder verteidigt werden können. Auf der Oberseite könnte bei einem Hochlauf das noch offene Gap bei 13.500 Punkten angelaufen werden. Ob die Kräfte der Bullen dazu noch reichen würden, sei allerdings fraglich.