Ausblick: Der DAX bewege sich nach einem langen Kursanstieg weiter seitwärts und könnte sich in einer Topp-Bildung befinden, mit in der Folge wohl wieder fallenden Kursen.



Die Short-Szenarien: Der DAX schaffe keinen Anstieg über den oberen Fibonacci-Fächer und drehe wieder nach unten ab. Die erste Anlaufmarke dürfte dann erneut an der Unterstützung bei 13.140 Punkten liegen. Unter 13.140 Punkten würde ein Kursrückgang bis 13.000 Punkte, wo aktuell auch der 50er EMA verlaufe, wahrscheinlich werden. Darunter würde die Unterstützung bei 12.800 Punkten folgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den Widerstand bei 13.450 Punkten sowie den Fibonacci-Fächer bei aktuell ca. 13.500 Punkten nach oben überwinden. Dann dürfte der Index Kurs auf das Allzeithoch bei 13.596 Punkten nehmen. (19.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich seit dem 07. November seitwärts in einer Spanne zwischen 13.140 und 13.300/13.350 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausbrüche nach unten seien spätestens an der 50er EMA-Linie aufgefangen und wieder hochgekauft worden. Ausbrüche über 13.350 Punkte seien ebenfalls schnell wieder abverkauft worden. Der jüngste Ausbruchsversuch habe am 16. Dezember 13.425 Punkte erreicht. In der Folge seien die Kurse wieder kräftig abgesackt. Der DAX sei am Vortag bei 13.222 Punkten aus dem Handel gegangen. Zu beachten sei dabei auch der Fibonacci-Fächer im Monatschart. Hier befinde sich der DAX direkt am oberen Fibonacci-Fächer. Scheitere ein Ausbruch nach oben, könnte der DAX vor einem langen Kursrückgang stehen und langfristig erneut den unteren Fächer bei etwa 11.600 Punkten anlaufen.