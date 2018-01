Zudem möge noch etwas nachhallen, dass die Börsen auf eine zügige Regierungsbildung in Berlin hoffen würden. Dies würde die politische Stabilität in Europa erhöhen, was ohne jeden Zweifel stützend für die Kurse an den Aktienmärkten wäre.



Allerdings scheine mittlerweile viel Optimismus eingepreist zu sein. Folglich erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit von negativen Überraschungen. In diesem Umfeld gebe es natürlich eine erhöhte Gefahr von Rückschlägen.



Ungemach drohe beispielsweise von der Seite der US-Politik. Der gestern in Washington gefundene Kompromiss im Haushaltsstreit sei nur eine Übergangslösung. Angesichts der weiterhin zu beobachtenden großen politischen Konflikte im Kongress könne es bereits im Februar zu einem erneuten "Government-Shutdown" kommen. Eine mittel- bis längerfristige Strategie zur sinnvollen Ausgestaltung der Staatsfinanzierung fehle also auch weiterhin. Selbst innerhalb der Republikaner gebe es an dieser Stelle sehr unterschiedliche Auffassungen. Die Analysten der Nord LB bleiben bei der Einschätzung, dass die Finanzierung als große Achillesferse der großen Steuerreform zu betrachten ist. Hier könne es ohne jeden Zweifel noch zu Problemen kommen, die dann die Aktienkurse weltweit über höhere Risikoprämien belasten würden.



Grundsätzlich führe der auch auf den jüngsten politischen Ereignissen fußende Optimismus an den internationalen Börsen zu einem Umfeld, in dem Aktien nicht mehr günstig bewertet seien. Angesichts eines vor allem in den USA zu beobachtenden Anstiegs des Zinsniveaus würden Anleihen für Investoren nach Auffassung der Analysten sukzessive attraktiver. Auf der Basis der Konsensschätzung für das Jahr 2018 liege die Dividendenrendite des S&P 500 mit weniger als 1,90% beispielsweise unterhalb der Verzinsung von 2J US-Staatsanleihen. In diesem Umfeld sei nach Auffassung der Analysten zunehmend mit Umschichtungen zu rechnen, welche die Aktienkurse belasten sollten.



Der Optimismus an den Börsen sei derzeit groß. Die Hoffnungen auf politischen Rückenwind hätten beim DAX heute zu neuen Rekordständen geführt. Damit würden Risiken von den Marktteilnehmern zunehmend ausgeblendet. In diesem Umfeld, welches grundsätzlich durch eine positive Erwartungshaltung geprägt sei, sollte es eine erhöhte Gefahr von Rückschlägen geben. Ein Auslöser für Kursverluste an den internationalen Aktienmärkten könnte beispielsweise ein erneuter "Government-Shutdown" in den USA sein. Dieser drohe bereits im Februar. (23.01.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die gute Stimmung an den Börsen sorgt für Arbeit bei den Wirtschaftshistorikern, so Tobias Basse von der Nord LB.So habe der deutsche Bluechip-Index DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) heute neue Rekordmarken erreichen können. Die internationalen Aktienmärkte würden derzeit auf politischen Rückenwind für die Kurse setzen. In den USA hätten sich Demokraten und Republikaner nach schwierigen Verhandlungen auf eine Zwischenlösung im Haushaltsstreit einigen können. Die Finanzierung des Bundes sei damit zunächst bis Anfang Februar gesichert. Donald Trump habe das entsprechende Gesetz noch am gestrigen Abend unterzeichnet. Damit habe der "Government-Shutdown" extrem zügig beendet werden können.In der Summe dürfte der nur sehr kurze Stillstand des Staates die USA wohl kaum ökonomische Aktivität gekostet haben. Dies seien natürlich positive Nachrichten für die internationalen Aktienmärkte.