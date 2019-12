Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegt sich seit Anfang November seitwärts, weitgehend in einer Spanne zwischen 13.140 und 13.350 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Abwärtskorrekturen seien in der Extension spätestens am 50er-EMA ausgelaufen, der als wichtige Unterstützung und Signalmarke für den weiteren kurzfristigen Verlauf diene. Bei Notierungen über dem 50er-EMA sei eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, unterhalb des 50er-EMA dürfte sich kurzfristig weitere Abwärtsdynamik entwickeln. Am 23. Dezember, dem letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen, sei der DAX bei 13.300 Punkten aus dem Handel gegangen und damit genau im Bereich der nächsten Widerstandszone zwischen 13.300/13.350 Punkten. Ausblick: Der DAX befinde sich mittelfristig in einer Seitwärtsbewegung, kurzfristig aber in einem Aufwärtstrend. Zu beachten sei für den weiteren Verlauf besonders der Monatschart mit dem langfristigen Fibonacci-Fächer. Dessen obere Begrenzung befinde sich aktuell im Bereich von 13.500 Punkten. Hier könnte die Aufwärtsbewegung im DAX möglicherweise auslaufen.



Die Long-Szenarien: Der DAX befinde sich kurzfristig im Aufwärtstrend und könne den Widerstandsbereich um 13.300/13.350 Punkte überwinden. In der Folge wäre mit einem Hochlauf bis zum Widerstand bei 13.400/13.450 Punkten zu rechnen. Über 13.450 Punkte würde sich der Fibonacci-Fächer bei 13.500 Punkten dem DAX in den Weg stellen. Erst darüber wäre der Weg bis zum Allzeithoch bei 13.596 Punkten frei. Die Short-Szenarien: Der DAX drehe im Widerstandsbereich von 13.300/13.350 Punkten wieder nach unten ab und nehme Kurs auf die Unterstützungszone bei 13.140 Punkten. Gehe es tiefer, würde erneut der 50er-EMA bei aktuell 13.025 Punkten angelaufen werden. Unter dem 50er-EMA würde sich die Lage für den DAX deutlich eintrüben und ein Kursrutsch bis 12.800 Punkte zu erwarten sei.

