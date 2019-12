Ausblick: Der DAX bewege sich kurzfristig in einem Abwärtstrend in einem fallenden Trendkanal. Solange sich der DAX aber über dem 50er EMA halten könne, sei im Verlauf mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Allerdings werde der DAX aktuell sehr von den Nachrichten rund um den Handelskonflikt zwischen China und den USA dominiert. Der weitere Kursverlauf hänge daher maßgeblich von den Geschehnissen im Handelskonflikt in den kommenden Tagen ab.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne aus dem kleinen fallenden Trendkanal nach oben ausbrechen und Kurs auf den Widerstand bei 13.300 Punkten nehmen. Gehe es weiter höher, würde die zweite Widerstandszone um 13.350 Punkte in den Fokus rücken. Hier sei der DAX im Vormonat November nicht weiter gekommen. Erst über 13.350 Punkten wäre der Weg frei für einen weiteren Anstieg zum Allzeithoch bei 13.596 Punkten.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe wieder nach unten ab und falle unter den 50er EMA und aus dem Trendkanal. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung bei 12.800 Punkten, darunter würde die Unterstützungszone bei 12.500 Punkten folgen. (13.12.2019/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 13.374 Punkten vom 19. November in einem kurzfristigen Abwärtstrend mit tieferen Hochpunkten und tieferen Tiefpunkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der ersten Abwärtswelle sei es bis zum 21. November bis 13.043 Punkte runter gegangen. Es sei eine Aufwärtskorrektur bis 13.338 Punkte und eine neue Abwärtswelle bis zum 03. Dezember bei 12.927 Punkten gefolgt. In der Folge habe der DAX wieder zugelegt, sei aber mit 13.188 Punkten unter dem Widerstand bei 13.200 Punkten geblieben. Der nächste Rücksetzer sei bis zum 10. Dezember bei 12.886 Punkten verlaufen. Die wichtige 50er EMA habe aber stets verteidigt werden können. Von hier sei den Bullen ein Intraday-Reversal und ein weiterer Kursanstieg gelungen. Am Vortag sei der Index bei 13.221 Punkten aus dem Handel gegangen.