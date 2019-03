Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den am Vortag beschriebenen Risikofaktoren musste der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zunächst Tribut zollen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Tagestief (11.468 Punkte) sei dabei exakt im Dunstkreis des Erholungstrends seit Dezember (akt. bei 11.503 Punkten) ausgeprägt worden. Da die zwischenzeitlichen Kursverluste zu einem Großteil bis zum Handelsschluss wieder hätten aufgeholt werden können, entstehe ein konstruktives Candlestickmuster in Form eines sog. "Hammers". Um daraus Kapital schlagen zu können, sei ein Schließen des gestrigen Abwärtsgaps (11.583 zu 11.596 Punkten) vonnöten. Mit anderen Worten: Ein Anstieg über 11.596 Punkte würde einen erneuten Anlauf auf die 200-Tages-Linie (akt. bei 11.667 Punkten) nahelegen.



Unabhängig von dem gestern ausgeprägten "Hammer"-Umkehrmuster befinde sich der DAX® übergeordnet weiterhin zwischen ganz entscheidenden charttechnischen Barrieren. Während die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die meistbeachtete Glättungslinie bereits ins Feld geführt haben, gilt es auf der Unterseite den oben genannten Erholungstrend zwingend zu verteidigen. Ansonsten müsste die Entspannungsphase der letzten drei Monate letztlich als "bearishe" Flagge interpretiert werden. (22.03.2019/ac/a/m)

