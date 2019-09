Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutliche Ölpreisanstieg infolge der Drohnen-Angriffe auf wichtige Ölraffinerien in Saudi-Arabien hat Anleger verunsichert und die Gewinnserie des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vorerst beendet, so die Analysten der Helaba.



Der Leitindex habe im Tagestief bei 12.362 Punkten notiert, einen Teil der Verluste aber wieder wettmachen können. Er habe 0,71% unter Vortagsniveau bei 12.380 Punkten geschlossen. Sorgen vor einer Eskalation des Iran-Konflikts dürften auch heute das Marktgeschehen negativ beeinflussen, vor allem dann, sollte der Ölpreis weiter steigen. Demgegenüber sei mit einem Anstieg des ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen zu rechnen und ein Plus der Industrieproduktion in den USA dürfte Rezessionssorgen tendenziell dämpfen. Besonders unter die Räder seien die Anteilsscheine der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) gekommen (-3,7%), da die Fluggesellschaft unter dem Ölpreisanstieg leide. Gefragt gewesen seien hingegen die Aktien von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) (+1,3%). Die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Kreditkarten-Unternehmen Unionpay solle ausgebaut werden. Heute würden erste Indikationen auf eine wenig veränderte Eröffnung des DAX schließen lassen.



Der technische Ausblick für den DAX sei konstruktiv, wenngleich eine vorübergehende Konsolidierung nicht auszuschließen sei. Trotz der kleinen Korrektur am Vortag halte sich der Index oberhalb wichtiger Marken. Zu nennen seien das 61,8%-Retracement des Abwärtsimpulses von Ende Juli bis Mitte August sowie die 55-, 100- und 200-Tagelinien. Derzeit handle er um das bei 12.464 Punkten liegende Kursziel, das sich aus der im August komplettierten, inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ergebe. Fraglich sei, ob es nach den kräftigen Anstiegen seit Mitte August und wegen der noch leicht überkauften Marktlage zu einem problemlosen Anstieg bis zum Jahreshoch kommen könne, das im Juli bei 12.656 Zählern markiert worden sei. Zuvor gebe es noch Hürden um 12.500 und bei 12.599. Möglicherweise sei zuvor eine Konsolidierung vonnöten, bei der das am 11. September gerissene Kursgap bei 12.292 bis 12.317 geschlossen werden sollte. Dann könnte die Kraft ausreichen, um das Jahreshoch in Angriff zu nehmen. (17.09.2019/ac/a/m)

