Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegte sich gestern in einer mehr als überschaubaren Schwankungsbreite von weniger als 50 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Selbstredend sei dabei, dass damit die zuletzt angeführte Schiebezone zwischen den jüngsten Verlaufshochs bei 11.645/92 Punkten auf der Ober- und der Haltezone bei gut 11.400 Punkten auf der Unterseite weiterhin Bestand habe Auf dem zuletzt angeführten Niveau würden das Hoch vom November 2015 bei 11.431 Punkten, das Tief der Vorwoche bei 11.425 Punkten sowie die Tiefs von Ende 2016 bei rund 11.400 Punkten eine wichtige Bastion bilden, welche das Aktienbarometer in Zukunft nicht mehr unterschreiten sollte. Die Verletzung einer der beiden Signalmarken der oben genannten Schiebezone wäre eine Weichenstellung von großer Tragweite, denn nach Erachten der Analysten bahne sich in diesem Fall ein neuer Vola-Impuls an. Ein Schlüsselargument würden - neben der Schiebezone - in diesem Zusammenhang die eng beieinander liegenden Bollinger Bänder darstellen. Immerhin lägen die Begrenzungen des Volatilitätsindikators derzeit so dicht zusammen wie zuletzt im Juni 2014. Genau diese Konstellation sei in der Vergangenheit oftmals ein zuverlässiger Vorbote einer neuen Trendbewegung gewesen. (25.01.2017/ac/a/m)