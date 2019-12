Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Bei ruhigem Handel am Freitag kletterte der deutsche Leitindex zunächst nochmals fast bis ans Dezemberhoch, bevor es ab dem Mittag zu Gewinnmitnahmen kam, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickFür den letzten Handelstag des Jahres 2019 werde keine größere Bewegung erwartet. Eine Ausdehnung der am Freitag gestarteten Korrektur bis 12.270/12.285 Punkten wäre durchaus denkbar, anschließend könnten die Käufer wieder übernehmen. Das starke Handelsjahr könnte dann noch freundlich beendet werden, weiter steigende Kurse in Richtung Jahreshochs wären möglich. Alternativ komme es unterhalb von 13.270 Punkten zu einer Abwärtskorrektur bis 13.220 Punkten, wo die Käufer wieder bereitstehen sollten. (30.12.2019/ac/a/m)