Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stagniert weiterhin unter dem wichtigen dunkelblauen "KIJUN"-Parameter des Tageskerzencharts, der auf dem DAX Level 15.742 als Widerstand verläuft, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute 13 Uhr würden DAX-Indexoptionen und der DAX-Future Septemberkontrakt verfallen. Ab Montag heiße es dann: DAX40 statt DAX30, die Aufstockung des Index trete in Kraft.



Der DAX springe heute nach oben an, Vorbörse 15.730. Die DAX-Tageskerzencharthürde durch den Tages-"Kijun"-Parameter bei 15.742 sei auch heute zu beachten, da nun schon 4 abweisende Dochtkerzen am "Kijun" erschienen seien. Grundsätzlich sei der DAX auf dem Weg zu 15.788+1, ohne zuvor unter 15.450 zu fallen. Die Hürden auf dem Weg nach oben würden sich bei 15.742 (Kijun/d) und 15.755 (EMA200/h1) befinden. Unterhalb von 15.742 (Kijun/d) sowie 15.755 (EMA200/h1/Xetra) sei der DAX blockiert und neige zum weiteren Rückfall bis 15.622 oder zur unteren roten Kanalbegrenzung bei 15.580, von wo aus der DAX einen weiteren Versuch starten könnte, bis 15.788 vorzudringen. (17.09.2021/ac/a/m)



