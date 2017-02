Entsprechend überrasche es nicht, dass auch die Risikoaversion, abzulesen am V-DAX, erneut zugenommen habe. Insofern könnten die kommenden Tage, zumindest kurzfristig, einen richtungsweisenden Charakter haben. Die Marktteilnehmer würden mit Spannung auf das FOMC-Ergebnis warten. Darüber hinaus würden die Blicke auf weitere US-Quartalsberichte, u.a. von Facebook (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 1,31 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 1,49 USD ausgehen würden), Celanese Corp. (1,52 vs. 1,50), Invision Technologies (0,02 vs. 0,01), Altria Group (0,67 vs. 0,72) und Tractor Supply (0,92 vs. 0,93) gerichtet sein. Heute werde der DAX freundlich in den Handel starten.



Lange Zeit habe es gestern so ausgesehen, als würde der DAX eine Punktlandung im Bereich der oberen Begrenzung des Price-Range-Channels (11.695) der Analysten hinlegen. Dies sei aber nicht der Fall gewesen, vielmehr sei der Index deutlich auf Schlusskursbasis unter diese Unterstützung gerutscht. Gleichzeitig sei damit auch die wichtige Gann-Struktur (11.690) unterschritten worden. Weitere Supports wie die 21-Tagelinie (11.621) oder die Retracements (11.591/11.547) seien unterschritten worden. Dies alles nachdem der DAX zuletzt an der "upper median line" von Andrews Pitchfork gescheitert sei.



Darüber hinaus hatten die Analysten der Helaba an dieser Stelle mehrfach auf die negativen Divergenzen und den Fakt, dass sich der Aufwärtsimpuls bereits in einem fortgeschrittenen Expansionsbereich befindet, hingewiesen. Dennoch sei es noch zu früh um die Flinte ins Korn zu schmeißen. Allerdings sollte der für den tertiären Trend relevante 21-Tagedurchschnitt schnell wieder überwunden werden. Gelinge dies nicht, treffe der DAX bei 11.493 Zählern auf die 144er-Regressionslinie, ein Multi-Average verlaufe bei 11.436 Zählern, während eine Strukturmarke bei 11.420 Punkten zu finden sei. Auf der Oberseite würden die durchbrochenen Unterstützungen nun als Widerstand wirken.



Die Zahl der DAX-Aktien, welche einen negativen Mittelfristtrend aufweisen würden, habe sich zuletzt von 10 auf 20% erhöht. 16,6% der Titel würden unterhalb der 200-Tagelinie notieren, alles in allem könne die Struktur bei den Einzelwerten noch als gut beschrieben werden. (01.02.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lange Zeit trat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern auf der Stelle bevor am späten Nachmittag spürbarerer Abwärtsdruck einsetzte, so die Analysten der Helaba.Einerseits hätten sich die Verunsicherungen im Hinblick auf die Politik des neuen US-Präsidenten Trump gehalten und andererseits sei es zu Enttäuschungen bei einer Reihe von US-Quartalsberichten gekommen. In der Folge seien einige charttechnische Marken unterschritten worden, was die Geschwindigkeit des Rücksetzers nochmals erhöht habe.