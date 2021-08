Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der vom DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag vollzogene Rücksetzer war ein Fingerzeig, so die Analysten der Helaba.



Da sich das Bild am Freitag nur bedingt aufgehellt habe, bleibe festzustellen, dass sich das Fundament des deutschen Leitindex fragil darstelle. Die zuletzt dominierende Sorglosigkeit schlage verstärkt ins Gegenteil um, der V-DAX als Angstbarometer habe die 20er Marke bereits einem Test unterzogen und damit das Potenzial, seinen Aufwärtsimpuls spürbar auszudehnen. Faktoren wie die in den USA verstärkt geführte Tapering-Diskussion, neue Konjunktursorgen, die wieder zunehmenden Corona-Infektionszahlen, immer deutlicher zu Tage tretende Auswirkungen der Lieferkettenproblematik und nicht zuletzt die Inflationsentwicklung könnten zur Begründung angeführt werden. Im Zusammenhang mit letztgenannten Punkt bemerkenswert sei, dass die deutschen Hersteller ihre Preise im Juli so stark angehoben hätten wie seit 46 Jahren nicht mehr. Da sich das Bild auch bei den Wall-Street-Indices und an den asiatischen Märkten eintrübe, wachse die Gefahr an den Aktienmärkten für neuerliche, auch ausgeprägte Rücksetzer. Im September und Oktober könnten sich zudem noch saisonale Effekte bemerkbar machen.



Die seit geraumer Zeit im Chartbild des DAX erkennbaren Warnhinweise könnten sich bewahrheiten. Zumal die Phase in welcher der Anstieg des Index im Widerspruch zu der Entwicklung bei den Indikatoren gestanden habe, relativ lange gedauert habe. Für den weiteren Verlauf seien auf der Unterseite zwei Marken von großer Bedeutung: die 55-Tageline (15.649) und ein vom Wochenchart abgeleitetes Strukturlevel (15.603). Sollten diese sowie der Cluster (100-Tagelinie und Retracement) bei 15.489 Zählern durchbrochen werden, würde die Projektionsmarke bei 14.912 Punkten in den Fokus rücken. (23.08.2021/ac/a/m)



