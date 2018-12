Paris (www.aktiencheck.de) - Jahresendrally? Das bleibt im Jahr 2018 für den DAX wohl der vielzitierte "Satz mit x, das war wohl nix", so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Diese Nervosität der deutschen Anleger sei sinnbildlich für die gesamten zurückliegenden zwölf Monate. So werde der DAX mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit mit einem deutlich zweistelligen prozentualen Verlust aus dem Jahr gehen. Das sei angesichts der vielfältigen Baustellen der im Index prominent vertretenen Branchen - man denke allein an die auch unter politischen Unsicherheiten leidende Autoindustrie - allerdings auch kein wirkliches Wunder.Für das kommende Jahr dürfe nur bedingt Entwarnung gegeben werden. Zwar seien die Ausblicke der Unternehmen für 2019 bislang positiver, als die doch deutlich gedämpfte Stimmung der Marktteilnehmer widerspiegeln möge. Doch diese Prognosen müssten erst einmal erfüllt werden - würden sich erste Abweichungen abzeichnen, könnte die Nervosität weiter zunehmen. Von einer erhöhten Volatilität sollten Anleger auch vor dem Hintergrund der nach wie vor ungeklärten Brexit-Frage ausgehen - und sich mit ihrem Portfolio entsprechend positionieren. (28.12.2018/ac/a/m)