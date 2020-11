Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kann sich aktuell weiterhin nicht entscheiden was er tun soll, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser Vorgang der Flaggenbildung dauere schon seit 9.11. an, also zwei Wochen.



Zu beachten sei der kleine Verfallstermin, heute um 13 Uhr. Ideal wäre aktuell ein Zwischenhoch bei 13.100 oder 13.145 und dann eine Abwärtsstrecke bis 13.015/12.980. Ausgehend von 13.015/12.980 könnten mehrstündige Anstiege starten. Alternativ springe der DAX erst von 12.901/12.861, hier speziell von der oberen Tageswolkenbegrenzung 12.901, nach oben ab. Ersatzunterstützung wäre dann noch DAX 12.787, die Lage des "EMA200/h1". Erweitert: Unterhalb von 12.787 (Stundenschluss) falle der DAX bis zu großen Tageskerzenchartunterstützungen bei 12.444/12.375. Oberhalb von 13.295 steige der DAX bis 13.450/13.460. (20.11.2020/ac/a/m)

