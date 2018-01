Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Freitag verblieb der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) innerhalb der Handelsspanne des Vortages, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der so entstehende "inside day" gebe ihnen die Gelegenheit, einen Blick auf den Wochenchart der deutschen Standardwerte zu werfen. Zu Jahresbeginn habe das Aktienbarometer fast punktgenau auf dem seit Sommer 2016 bestehenden Haussetrend (akt. bei 12.880 Punkten) bzw. auf der 38-Wochen-Linie (akt. bei 12.725 Punkten) aufgesetzt. Die Bestätigung dieser Haltezone sorge im Zusammenspiel mit dem "bullish engulfing" der Vorwoche für ein erneutes Ausrufezeichen hinter der laufenden Rally. Das angeführte Candlestickmuster umschließe sogar die Körper der vier(!) vorangegangenen Wochen. Möglicherweise sei dies der Nährboden, um zum wiederholten Mal eine Konsolidierungsflagge auszuprägen. Der endgültige Abschluss dieser Trendfortsetzungsformation ließe sogar auf neue Rekordstände jenseits der Marke von 13.526 Punkten schließen, zumal auch die amerikanischen Aktienmärkte (z. B. DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 ) unverändert von einem Allzeithoch zum nächsten eilen. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, sollte der DAX in Zukunft nicht mehr unter die o. g. Bastion zurückfallen. (15.01.2018/ac/a/m)