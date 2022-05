Ausblick: Aus charttechnischer Sicht bleibe die Lage im DAX vorerst angespannt. Der Rückfall unter die 14.000er Barriere an die Volumenspitze habe das Chartbild zusätzlich eingetrübt.



Das Long-Szenario: Um den Abstieg aufzuhalten, müsste der Index zunächst per Tagesschluss über die runde Tausendermarke steigen. Gelinge der Re-Break - der idealerweise mit weiteren Gewinnen bestätigt werden sollte -, hätten die Kurse Platz bis an das Top vom Freitag bei 14.187, das zusammen mit der 14.200er Hürde den nächsten Widerstand bilde. Darüber könnte ein Hochlauf bis an die markante Volumenspitze bei 14.550 folgen, die möglicherweise wieder nicht auf Anhieb zu knacken sein dürfte. Erst im Anschluss wäre an einen Anstieg bis 14.819/14.844 zu denken.



Das Short-Szenario: Setze sich die Abwärtsbewegung mit Notierungen unterhalb der Volumenspitze bei 13.950/13.925 fort, müsste zunächst mit einem Test der Auffangzone bei 13.849 gerechnet werden, bevor es zu einem neuerlichen Test des Vor-Corona-Tops bei 13.795 und des gestrigen Tagestiefs kommen könnte. Würden die Notierungen dort nach unten durchbrechen, dürften die 13.600er Schwelle und das Verlaufstief vom Mittwoch bei 13.566 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter müsste über eine Ausweitung der Korrektur bis an die Volumenspitze bei 13.240/13.200 nachgedacht werden. (03.05.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es zum Start in die neue Woche direkt weiter abwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schon mit der Eröffnung bei 13.997 sei der deutsche Leitindex unter die vielbeachtete 14.000er Marke zurückgefallen und habe wenig später am Tagestief bei 13.778 aufgesetzt. In der Folge habe das Aktienbarometer die Verluste jedoch eindämmen und über die runde Tausendermarke zurückkehren können. In der Spitze seien die Notierungen dabei bis auf das Intraday-Top bei 14.036 Punkten gestiegen, bevor am Nachmittag eine weitere Verkaufswelle die Kurse wieder unter 14.000 gedrückt habe. Zur Schlussglocke habe der DAX bei 13.939 Zählern notiert, was einem Minus von 1,1% entspreche.