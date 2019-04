Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich bis 12.350 nach oben geschoben und damit die wichtige Horizontale 11.850 hinter sich gelassen. Nach einer bullischen Flagge, die schon fertig schien, sollte es noch weitere Hochs geben, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Schon gestern sei es dazu gekommen, der DAX sei über 12.350 bis 12.378 gestiegen. Das neue Ausbruchsniveau oberhalb von 12.350 habe aber nicht behauptet werden können. Der DAX sei zeitweise bis 12.265 zurückgefallen, habe dann aber zumindest höher als am Freitag, bei 12.328 geendet.



Es habe gestern einen Fehlausbruch am letzten Jahreshoch bei 12.350 und einen Rückfall von 12.378 bis 12.266 gegeben. Eine Reboundphase von 12.266 sei regelkonform am 61,8% Retracement 12.335 nach unten abgedreht. Zu erwarten sei daraufhin das Abarbeiten eines kleinen Konsolidierungsziels bei 12.235! Sollte der DAX über 12.378 ansteigen, entfalle das Ziel 12.235 und der DAX wäre dann umgehend wieder im Rallymodus, z.B. bis 12.467. Auf DAX-Tageschartebene sei der DAX klar überkauft, was ihn bisher nicht daran gehindert habe, weiter zu steigen. (30.04.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >