Ausblick: Der DAX könnte möglicherweise noch bis 12.470 Punkte hochlaufen, aber in der Folge nach unten abdrehen, um die untere Kurslücke bei 11.968 Punkten zu schließen. In diesem Fall würde sich aber eine Reihe von tieferen Tiefs und tieferen Hochs bilden, also ein neuer kurzfristiger Abwärtstrend.



Die Short-Szenarien: Der DAX komme am Widerstand bei 12.450 Punkten nicht weiter und pralle nach unten ab. Der Index schließe die offene Kurslücke bei 11.968 Punkten und laufe dann die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 11.600 Punkten an. Rutsche der DAX aus dem Trendkanal nach unten durch, könnte der 50er EMA bei 11.490 Punkten den Bären Einhalt gebieten. Gehe es tiefer, könnte es zu einem Rücklauf an die vorherige Ausbruchsstelle bei 11.200 Punkten kommen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die aktuelle Aufwärtsdynamik beibehalten und den Widerstand bei 12.450 Punkten überwinden. In der Folge dürfte direkt die Kurslücke bei 12.471 Punkten geschlossen werden. Das nächste Kursziel wäre dann das Verlaufshoch bei 12.913 Punkten, gefolgt vom Widerstand des roten fallenden Trendkanals bei 13.075 Punkten. (18.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte seit dem Ausbruch über den hartnäckigen Widerstand bei 11.200 Punkten am 25. Mai direkt weiter kräftig ansteigen und am 08. Juni bis auf 12.913 Punkte hochziehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge sei es zu einem Rücklauf bis auf 11.597 Punkte am 15. Juni gekommen. Aktuell befinde sich der DAX im Bereich von 12.380 Punkten. Dabei notiere der Index deutlich über seinem 200er EMA, ein langfristiges Stärkesignal. Allerdings blockiere der fallende Trendkanal bei etwa 12.450 Punkten bisher einen weiteren Anstieg. Zu beachten seien außerdem die beiden nahen offenen Kurslücken bei 12.471 Punkten auf der Oberseite und 11.968 Punkten auf der Unterseite.