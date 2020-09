Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Investoren am deutschen Aktienmarkt folgten gestern einer "waitand-see"-Strategie, berichten die Analysten der Helaba.



Im Vorfeld der FOMC-Sitzung und sicherlich bereits mit Blick auf den am Freitag anstehenden, großen Verfall an der Terminbörse habe man sich auf dem Parkett mit neuen Engagements zurückgehalten. Folglich habe es nicht überrascht, dass sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin in der zuletzt etablierenden Seitwärtsrange - deren Begrenzungen bei 13.116 und 13.340 zu finden seien, bewegt habe. Die Handelsumsätze würden sich insgesamt unterdurchschnittlich darstellen, wenngleich anzumerken sei, dass das Volumen bei den Verlierern höher als bei den Gewinnern ausgefallen sei.



Nach wie vor erscheine das Aufwärtspotenzial des DAX ausgereizt zu sein. Diese These werde auch von den charttechnischen Indikatoren untermauert. So verdeutliche beispielsweise der RSI das fehlende Momentum. Der Kaleidoscope-Indikator befinde sich im negativen Bereich und mahne ebenfalls zur Vorsicht. Die Signale des Letztgenannten seien in der Vergangenheit häufig zuverlässig gewesen. Insgesamt bestehe weiterhin die Gefahr, dass das Bild durch den bereits erwähnten Verfall etwas verzerrt werde. Sollte dem so sein, würde der DAX wohl in der kommenden Woche sein wahres Gesicht zeigen wüden. Die nächsten tragfähigen Supports würden sich bei 13.140, 13.097, 13.037 und 12.913 Zählern finden. Der viel beachtete 55-Tagedurchschnitt verlaufe aktuell bei 12.886 und damit im Bereich einer Strukturmarke. (17.09.2020/ac/a/m)

