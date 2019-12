Der DAX habe zu Beginn der heutigen Sitzung den Widerstand bei 13.300 Punkten durchbrochen. Der Index sei kurzzeitig auf 13.458 Punkte gestiegen - das höchste Niveau seit Ende Januar 2018. Der letzte Widerstand bleibe das Allzeithoch (13.595 Punkte). Gestern habe sich die Stimmung verbessert, da sich die Konservativen die Mehrheit im Parlament gesichert hätten und die US-Zölle für Dezember auf chinesische Waren verschoben werden sollten. Im Gegenzug könnte der Optimismus an den Märkten für den Rest des Jahres anhalten. Im Falle von schlechten Nachrichten gebe es jedoch einige Unterstützungen: Die Marke von 13.300 Punkten, die Unterseite der jüngsten Konsolidierung (13.160 bis 13180 Punkte) sowie die untere Grenze der lokalen Marktgeometrie (12.800 Punkte).



Standard & Poor’s habe das Rating für Daimler von "A" auf "A-" angepasst. Der Ausblick sei unverändert bei "negativ" belassen worden. Starke geopolitische Risiken seien als Grund genannt worden. Außerdem müsse man das Angebot an Elektrofahrzeugen erhöhen, habe es geheißen. Standard & Poor’s gehe davon aus, dass die Cash-Generierung und die Profitabilität des Unternehmens auch nach dem Jahr 2020 schwach bleiben würden.



Qantas Airways setze bei seinen Ultralangstreckenflügen auf Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN: 938914). Die australische Fluggesellschaft wolle direkte Flüge von Sydney nach London sowie von Sydney nach New York anbieten. Mit der Entscheidung ende ein zweijähriger Kampf um den Vertrag zwischen Boeing und Airbus. Qantas könnte über 12 Flugzeuge in Auftrag geben.



Delivery Hero werde den südkoreanischen Lieferservice Woowa Brothers übernehmen. Die Anteile würden sich auf 87% belaufen, wobei 1,7 Mrd. EUR in bar und 1,9 Mrd. EUR in Aktien erworben werden sollten. Durch den Deal möchte Delivery seine Präsenz in Asien verstärken.



Henkel (ISIN DE0006048432 / WKN 604843) sei durch Goldman Sachs von "kaufen" auf "neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 90,00 EUR festgelegt worden.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien notieren am letzten Handelstag der Woche deutlich höher, so die Experten von XTB.Der Optimismus sei auf den Sieg der Konservativen sowie auf die Verschiebung der US-Zölle zurückzuführen. Der DAX notiere auf dem höchsten Niveau seit Januar 2018, da exportabhängige Aktien kräftig ansteigen würden.Die europäischen Aktienmärkte würden am Freitag aus folgenden zwei Gründen steigen: Die Konservativen würden bei den britischen Parlamentswahlen eine deutliche Mehrheit erringen. Eine solche Entwicklung sei von den Märkten begrüßt worden, da das Risiko eines "No-Deal-Brexit" abnehme. Andererseits habe sich US-Präsident Donald Trump entschieden, die für Sonntag geplanten Zölle zu verschieben. Darüber hinaus heiße es, dass die USA eine Halbierung der bestehenden Zölle in Betracht ziehen könnten, im Gegenzug aber Agrarkäufe fordern würden. Daher könnte die positive Stimmung weiter anhalten.