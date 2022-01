Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte gestern seinen erfolgreichen Jahresauftakt fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei hangle sich das Aktienbarometer an dem oberen Bollinger Band (akt. bei 16.130 Punkten) entlang. Dank dieser Entwicklung rücke das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten mehr und mehr in Schlagdistanz. Aber selbst der Vorstoß in "uncharted territory" sei möglich, denn die beiden jüngsten Verlaufstiefs bei gut 15.000 Punkten würden einen potenziellen Doppelboden definieren. Aus der Höhe der beschriebenen Formation ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp 800 Punkten bzw. ein Kursziel im Bereich von 16.600 Punkten. Aufgrund der Vorgaben dürfte es heute aber zum ersten kleinen Lackmustest des neuen Jahres kommen. Deshalb auch der Blick nach Süden: Hier würden die Hochs bei gut 16.000 Punkten einen ersten Rückzugsbereich definieren. Charttechnisch wesentlich wichtiger sei allerdings die Kurslücke vom Jahresstart (15.943 zu 15.891 Punkte). Dieses Gap markiere fast den Auftakt zur Nackenzone des diskutierten Doppelbodens (15.834 Punkte), welche zudem sehr gut mit der 61,8%-Korrektur der Novemberdelle (15.803 Punkte) harmoniere. Einen Bruch dieser Bastion gelte es unbedingt zu verhindern. (05.01.2022/ac/a/m)



