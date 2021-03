Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch war der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der Lage, ein weiteres Rekordhoch zu markieren, insbesondere sorgte die Erwartung einer raschen Konjunkturerholung für weiteren Rückenwind, so die Analysten der Helaba.



Dennoch gelte weiterhin die Annahme, dass bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei. Diesem Umstand sei wohl auch das bereits wieder nachgebende Momentum geschuldet. Das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern - bezogen auf den deutschen Gesamtmarkt - sei gestern lediglich leicht positiv gewesen. Angesichts des vollzogenen Kursanstiegs des deutschen Leitindexes sollte idealtypischer Weise ein klar erkennbarer Überhang zu Gunsten der Gewinner vorhanden sein. Mit Blick auf den Aktienmarkt und dessen weiterer Bewegungsrichtung gelte es, auch die Entwicklung der Anleiherenditen sowie die Inflationszahlen im Auge zu behalten. Positive Unternehmensergebnisse, wie beispielsweise bei Brenntag, seien auch geeignet, für Phantasie zu sorgen. Bis zum großen Verfall sei nicht auszuschließen, dass dieses Event seine Schatten vorauswerfe und für die eine oder andere Verwerfung sorge.



Nachdem der DAX bereits die ersten Expansions-Level bei 14.279, 14.354 und 14.445 abgearbeitet habe, rücke verstärkt die 50%-Extension bei 14.542 Zählern in den Fokus. Die 50%-Levels würden in der Regel einen besonders nachhaltigen Charakter aufweisen. Insofern werde es spannend zu sehen sein, ob diese Marke signifikant übersprungen werden könne. Sollte dies der Fall sein, wären die nächsten Targets bei 14.639 und 14.759 Punkten zu finden. (11.03.2021/ac/a/m)

