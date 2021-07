Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX übergeordnet noch klar intakt, allerdings zeige sich der DAX kurzfristig angeschlagen und könnte vor dem Hintergrund der Lage im Monatschart vor langfristigen Kursabgaben stehen.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Abwärtsdynamik vom Vortag auch am heutigen Donnerstag fort und nehme erneut Kurs auf den 50er EMA bei aktuell 15.396 Punkten, der in der Vergangenheit oft als massive Unterstützung gedient habe. Rutsche der DAX unter den 50er EMA, würde sich die Lage weiter eintrüben und zunächst ein Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung drohen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Vortagesverluste schnell neutralisieren und erneut über den 10er EMA ansteigen. Die erste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei 15.752 Punkten. Darüber würde dann wohl das Allzeithoch bei 15.802 Punkten die nächste Zielmarke sein. (01.07.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich im Monatschart direkt am oberen Fibonacci-Fächer und ist mit einer bärischen Monatskerze mit einem langen oberen und unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen - ein Schwächesignal, welches auf einen Abprall am Fibonacci-Fächer und eine neue längere Korrektur hindeuten könnte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tageschart habe der DAX zuvor den 10er EMA nur kurzfristig überschreiten können und sei dann wieder nach unten abgedreht, was ebenfalls ein Signal für einen kurzfristigen Abwärtstrend sei. Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend würden oft leicht über dem 10er EMA auslaufen. Zumal die lange schwarze Vortageskerze auf weitere Abwärtsdynamik hindeute.