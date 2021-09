Ausblick: Der DAX befinde sich kurzfristig in einem Abwärtstrend und verlaufe in einem fallenden Trendkanal im Tageschart. Solange der Index nicht über den 10er und 50er EMA nach oben ausbrechen könne, sei mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle weiterhin am 10er und 50er EMA im Tageschart nach unten ab und nehme erneut Kurs auf die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals sowie auf das Verlaufstief bei 15.453 Punkten. Komme es hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre mit einem Rücklauf zum Verlaufstief bei 15.048 Punkten zu rechnen. Darunter würde zunächst die runde Marke von 15.000 Punkten folgen.



Die Long-Szenarien: Der DAX sei am Vortag bei 15.651 Punkten aus dem Handel gegangen und notiere vorbörslich am frühen Freitag bei 15.710 Punkten höher. Gelinge dem DAX ein Ausbruch nach oben über den 10er und 50er EMA, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Tageschart zu rechnen. Viel Luft habe der DAX auf der Oberseite aber aufgrund des oberen Fibonacci-Fächers im Monatschart nicht. (17.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX pendelt seit fünf Handelstagen direkt im Bereich des 50er und 10er EMA im Tageschart seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der Index bereits am Mittwoch in diesem Bereich nach unten abgeprallt und mit einer langen schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen - ein bearishes Signal. Am Donnerstag habe der DAX sich dennoch erholen und erneut bis 15.745 Punkte ansteigen und damit einen Ausbruch nach oben versuchen können. Doch erneut sei der Wert im Bereich des 10er und 50er EMA im Tageschart nach unten abgeprallt und mit einer bearishen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Im großen Bild komme der DAX seit Monaten nicht über den Fibonacci-Fächer im Monatschart hinaus und könnte hier vor einem Abprall nach unten stehen.