Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) festigte sein Kursgeschehen in der Nähe der 200-Tage-Linien, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Wenn man genau hinsehe, habe es nur einen einzigen Abverkaufstag, am "omikron-black friday" gegeben. Direkt danach habe die Stabilisierung begonnen. Die "Klippe", die Abrisskante bei 14.815 sei bisher nicht unter Druck gesetzt worden. Gestern avisierte DAX-Anstiege von "...15.230/15.225...in einer Flaggenverbreiterung nochmals 15.510/15.550..." würden eintreffen.



1) Könne sich der DAX oberhalb 15.450/15.425 etablieren, stünde einem Anstieg bis 15.600 und 15.650 wenig im Weg. 15.600 und 15.650 sei die Lage des jeweiligen "KIJUN"-Parameters von DAX und FDAX. 2) Wenn auch noch 15.650 ("KIJUN") per Tagesschluss überbrückt werden könnte, würden sich die Wahrscheinlichkeiten für weitere DAX-Anstiege Richtung 16.000 und mehr unmittelbar danach stark erhöhen. 3) Als Widerstand sei heute auch der Bereich aus "ISLAND Gap" 15.740 und "Pivot R3" bei 15.745 zu nennen. Das wäre das theoretische Maximum des Tages. (07.12.2021/ac/a/m)



