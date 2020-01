Ausblick: Der DAX bleibe ein Stehaufmännchen und habe sich auch vom jüngsten Kursrutsch bis 12.948 Punkte wieder erholen können. Der übergeordnete Aufwärtstrend sei weiter intakt.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne nachhaltig über 13.300/13.350 Punkte ansteigen und Kurs auf den Widerstand bei 13.400/13.425 Punkte nehmen. Gelinge hier auch ein Durchbruch nach oben, dürften die Bullen das Allzeithoch vom Januar 2018 bei 13.596 Punkten anlaufen.



Die Short-Szenarien: Dem DAX gehe trotz des Anstiegs vom Vortag die Kraft aus. Der Index markiere in der Aufwärtskorrektur ein tieferes Verlaufshoch unter 13.425 Punkten und sacke dann wieder nach unten ab. Gelinge dann ein Durchbruch unter den 50er EMA, würde sich die Lage deutlich eintrüben und sei ein weiterer Kursrutsch bis zum 200er EMA bei aktuell 12.495 Punkten zu erwarten sein. (09.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte die Sorgen vor einem weiter eskalierenden Konflikt in Nahost zwischen den USA und dem Iran am Vortag abschütteln und im Tagesverlauf kräftig ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Tageshoch seien 13.334 Punkte erreicht worden. Damit sei nicht nur der wichtige Widerstand bei 13.250 Punkten erobert worden, sondern auch die Marke von 13.300 Punkten überschritten. Nachdem der DAX noch am 06. Januar ein Verlaufstief unter der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten bei 12.948 Punkten markiert habe, sei der Leitindex nun wieder in dem alten seit November bestehenden Seitwärtskanal zwischen 13.300 und 13.425 Punkten zurückgekehrt. Auch der wichtige 50er EMA habe bisher immer wieder verteidigt werden können, was kurzfristig auch weiter steigende Kurse hindeute.