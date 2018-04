Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Start in die neue Woche führte den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern exakt bis in den Bereich der 50-Tage-Linie (akt. bei 12.370 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Dunstkreis dieser mittelfristigen Glättung habe die Marktteilnehmer allerdings der Mut verlassen, so dass sich im Vergleich zum Schlusskurs am vergangenen Freitag nur noch ein kleines Kursplus von 20 Punkten ergeben habe. Trotz dieser Entwicklung würden kurzfristig die positiven Aspekte überwiegen. Als Kernargumente würden die Analysten dabei das in der letzten Woche gerissene Aufwärtsgap bei 12.011/136 Punkten und die Rückkehr in den im Februar 2016 etablierten Aufwärtstrend (akt. bei 12.156 Punkten) ansehen. Damit sei allerdings auch klar, dass Anleger gegenwärtig eine enge Absicherung auf Basis der o. g. Kurslücke heranziehen sollten. Schließlich würde ein schnelles Gap-Closing die jüngste DAX-Stabilisierung zunichte machen. Ohne negative Weichenstellung würden die Hochs bei 12.460/12.601 Punkten die nächsten Hürden abstecken. Im Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.666 Punkten) beginne dann die eigentliche Herausforderung, denn der gleitende Durchschnitt markiere nur den Auftakt zu einer wichtigen Widerstandszone, welche sich zusätzlich aus dem Tief vom 2. Januar (12.745 Punkte) und einem weiteren Gap speise. (10.04.2018/ac/a/m)