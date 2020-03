Wirecard sei kurz nach der heutigen Eröffnung um rund 30% gestiegen. Das Unternehmen habe gesagt, dass die Wirtschaftsprüfer von KPMG keine Notwendigkeit gesehen hätten, die Wirecard-Finanzberichte für den Zeitraum von 2016 bis 2018 zu überarbeiten. Die Aktie habe durch den Vorwurf eines Fehlverhaltens in der Rechnungslegung über ein Jahr lang unter Druck gestanden. Die Prüfung dürfte bis zum 22. April abgeschlossen sein. Die heutigen Gewinne seien größtenteils abgegeben worden.



Die Deutsche Bank habe Tausende ihrer Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten aufgefordert, von zu Hause zu arbeiten.



Ein Sprecher der Deutschen Börse (ISIN DE0005810055 / WKN 581005) habe gesagt, dass man über die Einschränkung von Leerverkäufen nachdenke. Die Geschäftsführung habe eine solche Lösung abgelehnt und wolle vorerst kein Leerverkaufsverbot verhängen. Solche Maßnahmen seien heute von den Betreibern der spanischen, britischen, italienischen und südkoreanischen Börsen ergriffen worden.



Analystenreaktionen



- Barclays behalte die "overweight"-Empfehlung für MTU Aero Engines bei. Das Kursziel sei auf 184 EUR gesenkt worden. (13.03.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices werden heute höher gehandelt, da der Markt versucht, sich von dem historischen Einbruch von gestern zu erholen, so die Experten von XTB.Der polnische WIG20, der italienische FTSE MIB und der spanische IBEX seien die europäischen Top-Mover, da jeder Index um über 5% steige. Bergbauunternehmen, Versorger und Raffinerien würden die Gewinne in Europa anführen, während der Reisesektor unterdurchschnittlich abschneide.Der DAX könne sich heute zusammen mit anderen europäischen Indices erholen, wobei der anfängliche Anstieg bei 9.500 Punkten gestoppt worden sei - die obere Grenze der Overbalance-Struktur. Nach einem kurzen Rücksetzer notiere der Kurs wieder nahe des genannten Niveaus. Ein Ausbruch nach oben würde die Aussichten für die Bullen etwas verbessern. In solch einem Szenario könnte der DAX die Gewinne in Richtung der jüngsten kurzfristigen Konsolidierung (9.725 bis 9.900 Punkte) ausweiten. Andererseits könnte sich der Index bei einem Abpraller bei 9.500 Punkten in Richtung des Jahrestiefs zurückziehen.