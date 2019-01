Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der von vielen Seiten erhoffte Durchbruch bei den Handelsstreit-Verhandlungen zwischen den USA und China weitgehend ausblieb, von einer geschaffenen Grundlage um die Interessen beider Seiten anzusprechen, war im Anschluss die Rede, trat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern weitgehend auf der Stelle, berichten die Analysten der Helaba.In diesem Zusammenhang sei nochmals an die Gewinnwarnungen von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) oder von FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) erinnert. Die Weihnachtsverkaufszahlen von Macy's (ISIN: US55616P1049, WKN: A0MS7Y, Ticker-Symbol: FDO, NYSE Ticker-Symbol: M) hätten gestern zudem enttäuscht, der Earnings-Outlook sei zudem reduziert worden. Die Aktie habe mit einem Abschlag in Höhe von mehr als 17 Prozent reagiert.Aus charttechnischer Sicht habe der gestrige Handelstag nur wenig neue Erkenntnisse geliefert, wenngleich der Index in der Lage gewesen sei, sich vom oberen Band eines Multi Time Series Forecast-Channels (10.843) und der Fibonacci-Extension bei 10.874 Punkten etwas abzusetzen. Weiterhin falle auf, dass die Erholung von relativ geringem Momentum begleitet werde, wodurch der Markt für schnell vollzogene Rücksetzer anfällig bleibe. Eine Zunahme der Bewegungsdynamik werde notwendig sein, um den wichtigen Widerstand, in Form einer Strukturprojektion bei 10.922 Zählern nachhaltig zu überwinden. Sollte dies gelingen, würde der DAX bei 11.001 und 11.064/11.071 Zählern bereits auf die nächsten, relevanten Hürden treffen. Wie bereits gestern an dieser Stelle erwähnt, wäre damit auch ein harmonischer Impuls abgeschlossen. Dies sei von Bedeutung, da es innerhalb übergeordneter Abwärtstrends, bei derartigen Konstellationen häufig zur Ausbildung von Wendeformationen komme. (11.01.2019/ac/a/m)