Ausblick: Der DAX könnte seine Erholung zwar in den kommenden Tagen fortsetzen. Die fehlende Aufwärtsdynamik und das Scheitern an der Hürde bei 13.075 Punkten würden jedoch für eine Gegenbewegung sprechen.



Die Long-Szenarien: Zunächst könnte es also zu einer Korrektur an die frühere Hürde bei 12.886 Punkten kommen. Dort könnte die Käuferseite wieder aktiv werden und den nächsten Angriff auf die Hürde bei 13.075 Punkten einleiten. Werde die Marke überschritten, stünde ein Angriff auf die Widerstände bei 13.200 und 13.313 Punkten an. Sollte letztere Marke durchbrochen werden, käme es zu einem Anstieg bis 13´500 Punkte.



Die Short-Szenarien: Schon ein Rückfall unter 12.886 Punkte wäre derzeit problematisch. In diesem Fall wäre der Ausbruch der letzten Tage bereits infrage zu stellen und mit einer Verkaufswelle bis 12.750 Punkte zu rechnen. Dort könnte die Käuferseite wieder ins Geschehen eingreifen. Werde die Marke dagegen unterschritten, wäre ein Verkaufssignal aktiv und zunächst mit einem Einbruch bis 12.633 Punkte zu rechnen. (12.10.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit dem zweiten Anstieg über den damaligen Widerstand bei 12.207 Punkten Ende Juni befindet sich der DAX im großen Bild in einer Seitwärtsrange, die auf der Oberseite durch die Hürde bei 13.313 Punkten begrenzt wird, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Marke habe zwar Ende August kurz überschritten werden können, doch habe der damalige Schwung nicht für ein nachhaltiges Kaufsignal ausgereicht. Im Anschluss sei der Index wieder an den Support bei 12.207 Punkten eingebrochen. Kurz vor der Marke sei eine weitere Erholung gestartet, die zuletzt wieder über die Hürde bei 12.886 Punkten geführt habe. An der 13.075 Punkte-Marke habe der Anstieg jedoch an Schwung verloren.