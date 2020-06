Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Es geht mehrere Tage um die 200-Tage-Linien (EMA bei 11.725 und SMA200 bei 12.105), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Am Freitag sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) daran nach unten abgeprallt. Das Prozedere sei hierbei in der Vergangenheit von temporären Über-/ bzw. Unterschüssen gekennzeichnet gewesen, ohne dass man zu früh von nachhaltigen Durchbrüchen sprechen durfte. Der Entscheidungsprozess dauere mehrere Tage an.



Der FDAX habe sich vom XETRA DAX massiv abgesetzt (XETRA-Schlusskurs 11.587, FDAX-Handel aktuell 11.915). Große Verwerfungen müssten heute begradigt werden. Der DAX starte heute über dem Pivot R3 11.840. Die Vorbörse bei 11.900 deute dies an. Oberer DAX-Ziele würden sich mit 12.001 und 12.105 berechnen lassen. Bis 23.06. laufe bekanntermaßen auch noch das Zeitfenster für das 100%-DAX-Projektionsziel 13.139. Wegen der Verwerfung DAX/FDAX müssen wir heute auch das FDAX-Chartbild studieren (eigentlich ja immer), so die BNP Paribas. (02.06.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >