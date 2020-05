Ausblick: Der DAX habe am Vortag über den wichtigen langfristigen Fibonacci-Fächer bei 11.150 Punkten ansteigen können. Ein klares Stärkesignal. Solange sich der DAX nun über diesem Fibonacci-Fächer halten könne, sei auch langfristig mit einem weiteren Kursanstieg zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne an die Aufwärtsdynamik vom Vortag anknüpfen und Kurs auf das nach oben noch offene Gap bei 11.447 Punkten nehmen. Gehe es noch weiter höher, dürfte der 50er EMA im Monatschart bei 11.600 Punkten angelaufen werden. Hier befinde sich dann der nächste hartnäckige Widerstand, der von den Bullen nicht so einfach überwunden werden dürfte. Solange der DAX aber über dem Fibonacci-Fächer notiere, stünden die Signale zunächst auf Grün.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei überkauft und könne sich trotz aller Euphorie der Bullen nicht lange über dem Fibonacci-Fächer halten. Es komme erneut zu einem Kursrückgang unter 11.150 Punkte. Die erste Auffangmarke wäre dann der 50er EMA bei 10.840 Punkten, darunter würde das erste offene Gap bei 10.547 Punkten in den Fokus der Bären rücken. (26.05.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegte sich seit Anfang April seitwärts, weitgehend zwischen 10.300 Punkten auf der Unterseite und 11.200 Punkten auf der Oberseite, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe sich der DAX sehr volatil gezeigt und sei oft mit einem Gap nach unten oder oben in einen neuen Handelstag gestartet. Es sei ein langer Kampf zwischen Bären und Bullen gewesen, der sich über fast zwei Monate hingestreckt habe. Mit dem kräftigen Kursanstieg vom Vortag scheinen die Bullen die Oberhand gewonnen zu haben. Der DAX habe trotz des Feiertags in den USA und ohne Unterstützung aus New York um 2,87% auf 11.391 Punkte ansteigen können. Und damit den hartnäckigen Widerstandsbereich um 11.200 Punkte durchbrechen. Der DAX sei nach dem kräftigen Kursanstieg aber auch überkauft und habe nach unten unverändert zahlreiche Gaps offen. Ein solides Fundament weise der Anstieg also nicht auf.