Der DAX habe über Nacht einige wilde Ausschläge erlebt und den Handel während der europäischen Sitzung volatil fortgesetzt. Die jüngste Aufwärtskorrektur sei nahe der Obergrenze der Overbalance-Struktur sowie dem Fibonacci-Retracement von 38,2 des Abwärtsimpulses von Anfang September gestoppt worden. Dadurch könnten die Bären begünstigt werden. Durch die US-Wahlen könnte jedoch weiterhin ein volatiler Handel herrschen.



Unternehmensnachrichten:



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe im dritten Quartal einen Umsatz von 26,28 Milliarden Euro (Erwartung: 25,95 Milliarden Euro) vermeldet. Im Jahresvergleich bedeute das einen Rückgang von 1,4%. Das EBIT sei mit 1,92 Milliarden Euro um 16% niedriger als im Vorjahr gewesen. Während diese Ergebnisse mit Berichten anderer Automobilhersteller, die eine starke Erholung im dritten Quartal 2020 gezeigt hätten, übereinstimmen würden, blicke BMW vorsichtig in die Zukunft. Das Unternehmen habe gesagt, dass ein erneuter Anstieg der Covid-19-Fälle und weitere Einschränkungen die Nachfrage schaden könnte.



Vonovia habe die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2020 veröffentlicht. Die deutsche Immobiliengesellschaft habe in diesem Zeitraum einen operativen Gewinn von 1,016 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 8,9% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Das EBITDA sei gegenüber dem Vorjahr um 7,6% auf 1,433 Milliarden Euro gestiegen. Das Unternehmen habe seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr in Höhe von 1,88 bis 1,93 Milliarden Euro bestätigt und erwarte, dass der operative Gewinn in der Nähe der oberen Grenze des prognostizierten Bereichs von 1,28 bis 1,33 Milliarden Euro liegen werde. Vonovia habe sich außerdem verpflichtet, bis 2050 nahezu klimaneutral zu werden.



Zalando habe heute ebenfalls die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt gegeben. Das Unternehmen habe einen EBIT von 118 Millionen Euro (Erwartung: 102,5 Millionen Euro) erwirtschaftet. Der Umsatz habe mit 1,85 Milliarden Euro leicht unter den erwarteten Wert von 1,86 Milliarden Euro gelegen. Das Unternehmen plane, die Zahl der Partnerprogramme im Laufe des nächsten Jahres zu verdreifachen. (04.11.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte befinden sich in Aufruhr, da die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen noch ausstehen, so die Experten von XTB.Die Ergebnisse der Abstimmungen im Repräsentantenhaus und im Senat würden darauf hindeuten, dass der Stillstand im US-Kongress anhalten werde, da die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus und die Republikaner die Mehrheit im Senat behalten würden. Der Kampf um das Weiße Haus sei so eng, sodass eine Entscheidung ausstehe. Biden führe derzeit bei den Wahlen mit 238 zu 217 Stimmen. Die endgültigen Ergebnisse von den wichtigen Swing States wie Wisconsin oder Pennsylvania stünden noch aus.Die führenden, europäischen Indices hätten zur Eröffnung der Sitzung tiefer notiert, doch hätten sie sich im späteren Verlauf wieder erholen können.