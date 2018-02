Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weitere Kursverluste verkraften, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit rücke nun eine absolute Schlüsselzone in den Fokus. Den Ausgangspunkt dafür würden die Tiefs bei 12.848/10 Punkten markieren. Noch wichtiger sei aus charttechnischer Sicht allerdings die Bastion aus der 200-TagesLinie (akt. bei 12.749 Punkten) und dem bisherigen Jahrestief vom ersten Handelstag des Jahres (12.745 Punkte). Das angeschlagene Chartbild werde nicht zuletzt durch das zum Wochenende gerissene Abwärtsgap (12.972 zu 12.955 Punkte) dokumentiert. Die Verteidigung der langfristigen Glättungslinie sei deshalb so wichtig, weil Anleger die Kursentwicklung der letzten Monate ansonsten als obere Umkehr interpretieren müssten. Rein rechnerisch halte ein abgeschlossenes Doppeltopp sogar ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von knapp 800 Punkten bereit. Aufgrund der Vorgaben lasse der Wochenauftakt einen Stresstest der beschriebenen Schlüsselunterstützungen befürchten. Für einen kleinen Hoffnungsschimmer sorge indes die Tatsache, dass auf Tagesbasis die Freitagskerze vollständig unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 12.958 Punkten) ausgeprägt worden sei. Dieses Phänomen markiere oftmals eine kurzfristige Übertreibung nach unten. (05.02.2018/ac/a/m)