Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete mit Rückenwind in den neuen Handelsmonat, welcher jedoch bereits im Vormittagshandel abebbte, so die Analysten der Helaba.Auch China und die Entwicklung in Hongkong stünden im Fokus. Gestern sei zu hören gewesen, dass die Situation zwischen der Polizei und den Demonstranten eskaliert sei. Unter anderem sei ein Demonstrant mit scharfer Munition verletzt worden. Heute werde der DAX schwächer in den Handel starten. Von welcher Seite Impulse kommen würden, bleibe abzuwarten.Der DAX sei nur kurzzeitig in der Lage gewesen, sich oberhalb des fraktalen Regressionskanals (12.420) zu halten. Bedingt durch den gestern zügig vollzogenen Rücksetzer und dem damit einhergehenden Unterschreiten verschiedener Unterstützungsmarken werde nochmals das bereits mehrfach bemängelte, fehlende Aufwärts-Momentum deutlich. Auch zeichne sich die Ausbildung eines Dreifach-Tops zunehmend ab. Insgesamt sei noch von einem Verbleib in der Schiebezone mit den Begrenzungen bei 12.140 und 12.500 Zählern auszugehen, wenngleich ein Ausbruch nach unten mittlerweile wahrscheinlicher geworden sei. Dies obwohl der mittelfristige Trend noch aufwärts gerichtet sei. Der tertiäre Trend, der zur Beurteilung hilfreiche 21-Tagedurchschnitt verlaufe bei 12.300 Zählern, drohe indes zu kippen. Zu einer Eintrübung des Chartbildes würde es mit einem nachhaltigen Rutsch unter die 12.130er-Marke kommen. Etwas höher sei bereits das Abwärtspotenzial des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zu gewichten. Der Index sei zuletzt in eine Cloud eingetaucht, gestern seien zudem die 55-Tagelinie (2.951) sowie eine Strukturprojektion durchbrochen worden. (02.10.2019/ac/a/m)