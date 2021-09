Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Abwärtsgap, Aufwärtskurslücke und zum Wochenende wieder das negative Pendant (15.594 zu 15.573 Punkten): Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fährt derzeit Achterbahn mit den Investoren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Wochenchart der deutschen Standardwerte signalisiere, wie wichtig die Erholung seit dem Tief vom vergangenen Montag bei 15.019 Punkten gewesen sei. Zusammen mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.083 Punkten) und dem Low vom Juli (15.049 Punkte) entstehe hier ein extrem wichtiger Rückzugsbereich. Die Bedeutung der 15.000er-Marke werde darüber hinaus durch den Point & Figure-Chart untermauert, denn bei einem Bruch dieser Bastion entstünde auch hier ein neues Ausstiegssignal. Last but not least, definiere dieses Level ab Anfang Oktober gemäß der Quartalsregel von Gann die Grenze zwischen dem aktuell gültigen Haussemodus und einer dann einsetzenden Korrekturphase. Die beschriebene Bastion besitze also durchaus strategischen Charakter.



Auf der Indikatorenseite mahne der MACD weiter zur Vorsicht und auch die RSL notiere nur noch marginal oberhalb des Schwellenwertes von 1. Die Relevanz der Schlüsselmarke von 15.800 Punkten auf der Oberseite - abgeleitet aus dem Tageschart - spiegele sich indes auch im Wochenbereich wider (Hochs von Juni + Juli). (27.09.2021/ac/a/m)



