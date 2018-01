Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 13.460 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 203 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierungen am Freitagmorgen aber 2 Punkte unter dem TS/WS von Freitagabend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.450 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie versuchen, die 13.471/73, die 13.483/85 und dann die 13.499/501 Punkte anzulaufen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte der DAX dann die 13.515/15 und dann das ATH erreichen. Bei dynamischen Impulsen könnten es auch bis an die 13.535/38 bzw. bis an die 13.548/50 Punkte gehen. Vorstellbar sei, dass es im Bereich der 13.525/50 Punkten zu einem Auslaufen der Bewegung komme und der DAX zurücksetze. Könne er sich aber über die 13.550 Punkte schieben, so wären die 13.567/69, die 13.579/81 und die 13.596/98 Punkte die nächsten Anlaufziele. Über der 13.596/98 Punkte-Marke wären die 13.604/06, die 13.618/20, die 13.629/31 und die 13.644/46 Punkte weitere Anlaufziele.



Könne sich der DAX heute nicht über der 13.450 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst bis an die 13.431/29, bis an die 13.421/19 und dann weiter bis an die 13.407/05 bzw. bis an die 13.400/397 Punkte gehen. Gehe es heute unter die 13.400/397 Punkte, so wären die 13.378/76 und die 13.355/51 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Setze der DAX bis 13.355/51 Punkte zurück, so bestünden in diesem Bereich gute Chancen auf Erholung. Sei die Abwärtsbewegung aber mit Momentum unterlegt, so könnte der DAX auch die 13.338/35 Punkte erreichen, wo es erneut gute Erholungsmöglichkeiten gäbe. Falle der DAX unter die 13.335 Punkte, wären die 13.305/03, die 13.294/92, die 13.282/80 und die 13.274/72 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Unter der 13.274/72 Punkte-Marke kämen die 13.262/60, die 13.249/47 und die 13.240/38 Punkte als weitere Anlaufziele in Betracht.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.467/74/85 als auch bei 13.504/11/46/58 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.598 als auch bei 13.637 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.446/27/15 als auch bei 13.396/79/56/20 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 13.285/57/41 als auch bei 13.231 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.515 (13.548) bis 13.397 (13.284) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (22.01.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist am Freitagmorgen bei 13.257 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Die Bären hätten am Freitag keine Chance gehabt. Die Bullen hätten mit Aufnahme des vorbörslichen Handels das TT formatiert und den DAX dann in dynamischen Impulsen bis in den Bereich der 13.380/410 Punkte geschoben. In dieser Range habe der Index dann über mehrere Stunden konsolidiert. Am Nachmittag sei es bis an die 13.445/50 Punkte gegangen, jedoch sei diese Bewegung im Nachgang wieder abverkauft worden, ohne dass der DAX aber unter die 13.400 Punkte gefallen sei. Nachbörslich sei es dann wieder an und über die 13.450 Punkte gegangen. Der DAX habe das TH/WH kurz vor Handelsschluss markiert und sei bei 13.464 Punkten aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.366/68 Punkte bis maximal 13.378/80 Punkte laufen könnte. Dieses Anlaufziele sei bereits am Vormittag erreicht und mehr als deutlich überschritten worden. Das Setup habe damit nicht gepasst. Die Rücksetzer seien nicht wesentlich unter die 13.260 Punkte gegangen, die unteren Anlaufmarken seien nicht erreicht worden.TH: 13.474 (Vortag: 13.304)/ TT: 13.257 (Vortag: 13.200)/ Xetra-Schluss: 13.343 (Vortag: 13.181)/ Range: 217 Pkte (Vortag: 105 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 13.337/13.474/ Tief: 13.207/13.257Die Bullen hätten am Freitag einen deutlichen Befreiungsschlag gemacht. Dieser müsse heute bestätigt werden. Der DAX habe heute Morgen vorbörslich im Dunstkreis des Wochenschluss eröffnet, womit er sich die Chance erhalten habe, das ATH bei 13.525 Punkten zu erreichen. Im 240er sei aber zu erkennen, dass der DAX aktuell gedeckelt werde. Er müsse somit per Stundenschluss über die 13.470 Punkte steigen, um die Anlaufziele auf der Oberseite zu erreichen. Erst ein Tagesschluss unter der 13.240 Punkte-Marke würde das Chartbild eintrüben.Übergeordnet habe sich der DAX am Freitag aus seiner neutralen Box geschoben, in der er über Monate gefangen gewesen sei. Somit habe er die Möglichkeit in den nächsten Handelstagen und -wochen weiter zu steigen. Das Anlaufziel auf der Oberseite wären das ATH, die 13.750 und dann die 14.000 Punkte.